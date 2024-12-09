Тюрюкал Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрюкал Федор Васильевич

Тюрюкал Федор Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тюрюкал Федор Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Кувакинской, с. Кувакино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.