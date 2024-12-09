Богданов Александр Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Александр Николаев

Богданов Александр Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богданов Александр Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Устюженский уезд, г. Устюжна.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.