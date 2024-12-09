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Дускаев Гата

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дускаев Гата
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, Сарашевск, д. Н. Ашан

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