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Вершинин Константин Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вершинин Константин Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, г. Томск

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