Парамошкин Евд. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарамошкин Евд. Ив.

Парамошкин Евд. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Парамошкин Евд. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Студенецкая губерния, и села

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.