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Францев Мих. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Францев Мих. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Затворнин., д. Махонино

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