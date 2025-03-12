Усачев Егор Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсачев Егор Вас.

Усачев Егор Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Усачев Егор Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Венёвский уезд, Озеренской в., д. Холки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.