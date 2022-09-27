Трифонов Пав. Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонов Пав. Макс.

Трифонов Пав. Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трифонов Пав. Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Нылгижик., д. Сигная

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.