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Зайцев Иосиф Прох.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зайцев Иосиф Прох.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Суражский уезд

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