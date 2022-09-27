Кольянц Бедрос Арутов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКольянц Бедрос Арутов

Кольянц Бедрос Арутов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кольянц Бедрос Арутов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Борчалинский уезд, Ашкалинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.