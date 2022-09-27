Пахлутов Вас. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахлутов Вас. Григ.

Пахлутов Вас. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пахлутов Вас. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Яранский уезд, Тибаевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.