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Ильин Сергей Никитич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ильин Сергей Никитич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Аткарский уезд, д. Петровки

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