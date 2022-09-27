Ерох Андр. Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрох Андр. Макс.

Ерох Андр. Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ерох Андр. Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Иордановской Павлово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.