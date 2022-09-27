Болдарев Федор Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдарев Федор Серг.

Болдарев Федор Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Болдарев Федор Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Еголдавской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.