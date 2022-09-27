Свечкопалов Алексей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвечкопалов Алексей Григорьев

Свечкопалов Алексей Григорьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Свечкопалов Алексей Григорьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Гришинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.