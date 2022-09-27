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Баласанянц Арутюнянц Абрам Авак.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Баласанянц Арутюнянц Абрам Авак.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Шушинский уезд, Ханазахское, с. Киркид.

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