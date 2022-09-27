Волков Ив. Фокин. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Ив. Фокин.

Волков Ив. Фокин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Волков Ив. Фокин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Елецкий уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.