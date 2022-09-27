Мальцев Фрока Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцев Фрока Сергеев

Мальцев Фрока Сергеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мальцев Фрока Сергеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Вихаревской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.