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Ивко Игнат Иларион.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ивко Игнат Иларион.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, х. Пожарня

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