Корегин Ив. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорегин Ив. Вас.

Корегин Ив. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корегин Ив. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Огарковской Хватово.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.