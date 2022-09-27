Канаркин Григ. Филип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанаркин Григ. Филип.

Канаркин Григ. Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Канаркин Григ. Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Ливенский уезд, с. Выс.-Капица

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.