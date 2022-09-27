Иванов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Андрей Иванович

Иванов Андрей Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Андрей Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Цивильский уезд, Кошелеевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.