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Шарапов Васил. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шарапов Васил. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Курдюковской

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