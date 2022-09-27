Парфиенович Степан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфиенович Степан Павлович

Парфиенович Степан Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Парфиенович Степан Павлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Лидский уезд, Орлянская в., д.Москали

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.