Рыжов Егор Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжов Егор Васил.

Рыжов Егор Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рыжов Егор Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Яранский уезд, с. Претыкинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.