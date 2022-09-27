Агатьев Феодосий Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгатьев Феодосий Яковл.

Агатьев Феодосий Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Агатьев Феодосий Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, с.Кучер

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.