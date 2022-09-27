Колесников Сем. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Сем. Иван.

Колесников Сем. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колесников Сем. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Казанский уезд, Кощаковской, с. Ебаксы.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.