Князев Андрей Кондр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязев Андрей Кондр.

Князев Андрей Кондр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Князев Андрей Кондр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Звенигородский уезд, Лучинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.