Черешнев Андр. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерешнев Андр. Никол.

Черешнев Андр. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черешнев Андр. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Липецкий уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.