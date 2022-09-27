Извир Прокопий Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзвир Прокопий Серг.

Извир Прокопий Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Извир Прокопий Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Влодавский уезд, Собиборской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.