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Зленко Филип. Тарас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зленко Филип. Тарас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Богдановки

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