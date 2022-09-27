Нестеренок Филипп Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеренок Филипп Александрович

Нестеренок Филипп Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нестеренок Филипп Александрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Мглинский уезд, Костеничской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.