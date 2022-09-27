Кузенко Кирил. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузенко Кирил. Андр.

Кузенко Кирил. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузенко Кирил. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Томаковск., с. Андреевк.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.