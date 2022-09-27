Лиховицкий Степ. Панкр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛиховицкий Степ. Панкр.

Лиховицкий Степ. Панкр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лиховицкий Степ. Панкр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Самцовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.