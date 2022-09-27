Астафуров Ефим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстафуров Ефим Иванов

Астафуров Ефим Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Астафуров Ефим Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Абакумовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.