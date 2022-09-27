Булатиков Максим Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатиков Максим Афанасьевич

Булатиков Максим Афанасьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Булатиков Максим Афанасьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Рославльский уезд, с. Пригород

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.