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Кузьмин Серг. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузьмин Серг. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Кромский уезд, Кузьм-Дем. д. Вендерева.

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