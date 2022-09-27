Костянецкой Григ. Игн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостянецкой Григ. Игн.

Костянецкой Григ. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Костянецкой Григ. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Нехворощанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.