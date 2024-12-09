Горюха Федор Алекс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорюха Федор Алекс.

Горюха Федор Алекс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горюха Федор Алекс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Феодосийский уезд, г. Феодосия

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.