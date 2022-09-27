Чучук Алексей Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧучук Алексей Васил.

Чучук Алексей Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чучук Алексей Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Лисичанск., Перевс.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.