Бобрык Иосиф Франц. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобрык Иосиф Франц.

Бобрык Иосиф Франц.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бобрык Иосиф Франц.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Минский уезд, Першайской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.