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Канцелярист Прокоп. Ефимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Канцелярист Прокоп. Ефимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, с. Задк.-Редчин

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