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Граначь Иван Феодос.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Граначь Иван Феодос.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Кишинёвский уезд, Балдурештской

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