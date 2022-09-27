Арешин Ив. Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрешин Ив. Ильин

Арешин Ив. Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Арешин Ив. Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, с. Ухи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.