Глушатов Фед. Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушатов Фед. Прохоров

Глушатов Фед. Прохоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Глушатов Фед. Прохоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Перемышльский уезд, Железновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.