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Спиридонов Николай Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Спиридонов Николай Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Корчевский уезд, д. Сущевки

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