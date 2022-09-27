Раткин Кузьма Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаткин Кузьма Тим.

Раткин Кузьма Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Раткин Кузьма Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Краснослободский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.