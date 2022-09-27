Картошкин Ив. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКартошкин Ив. Вас.

Картошкин Ив. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Картошкин Ив. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Гжатский уезд, д. Прохонья

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.