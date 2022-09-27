Видзужанин Вас. Алекс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВидзужанин Вас. Алекс.

Видзужанин Вас. Алекс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Видзужанин Вас. Алекс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, Желтопесковск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.