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Исмагилов Шагимурат Кисматул

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Исмагилов Шагимурат Кисматул
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, Тунгатаров., с. Сундуков.

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